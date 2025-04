Chuva desaloja moradores e causa trinca em igreja de Areias

Uma chuva forte com rajadas de vento atingiu a cidade de Areias, no Vale Histórico, na noite de quarta-feira (9), e causou diversos danos ao município, com vias alagadas, queda de árvores e trinca em uma igreja, provocando a interdição do templo.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a chuva de forte intensidade acompanhada por rajadas de vento causou queda de árvores em Areias, sendo que uma delas obstruiu uma via próxima da entrada principal do município, pela rodovia Nesralla Rubes, no km 5, no sentido Queluz.