Motorista diz ter visto 'vulto' em acidente com morte de joseense

O motorista do ônibus que tombou na madrugada de terça-feira (9) em Araguari (MG) afirmou à polícia ter visto um "vulto" antes de perder o controle do veículo. Onze pessoas morreram no acidente. Entre as vítimas está uma joseense de 42 anos, Francini Batista Rodrigues Marcondes, moradora do bairro Dom Pedro II.

O condutor, de 58 anos, relatou que avistou um vulto enquanto dirigia, tentou frear, mas acabou perdendo o controle do ônibus, que tombou na sequência. Ele prestou depoimento à Polícia Civil na noite do mesmo dia e foi liberado em seguida. Com 32 anos de profissão, ele declarou nunca ter se envolvido em um acidente grave. Trabalha na empresa há quatro anos e fazia a rota semanalmente.