Educadora, mãe e alegre: adeus, dona Jovyra

Jovyra Alves de Oliveira, de 89 anos, morreu nesta quarta-feira (9), em Jacareí, e deixou a família e os amigos de luto. Mas, em meio a tanta tristeza, há espaço para deixar boas lembranças e recordações.

Afinal de contas, nestes quase 90 anos, dona Jovyra colecionou admiradores e familiares que a amavam. Ela será sepultada a partir das 13h desta quinta-feira (10) no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.