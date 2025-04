Que vacilo! Farma Conde São José perde no tempo extra por 1 ponto

Em jogo decidido na prorrogação, o Farma Conde São José Basketball perdeu por 77 a 76 para União Corinthians na noite desta quarta-feira (9), no ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), pela antepenúltima rodada da primeira fase da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o resultado deste confronto direto, o time joseense ultrapassa continua com 16 vitórias e, agora 16 derrotas, em nono lugar. E os gaúchos foram para 17 vitórias e 14 derrotas. Agora, os comandados do técnico Régis Marrelli voltam a jogar já nesta sexta-feira (11), quando visitam o Caxias, a partir das 20h, no ginásio do Sesi, em Caxias do Sul (RS).

O jogo