Homem é preso suspeito de importunação sexual em ônibus de SJC

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quarta-feira (9) um homem suspeito de cometer importunação sexual dentro de um ônibus da linha 237, que liga os bairros Novo Horizonte e Jardim Aquarius, em São José dos Campos. O caso ocorreu por volta das 8h40 e foi registrado na Delegacia da Mulher.

Segundo informações da corporação, duas passageiras relataram o assédio ao motorista do coletivo, que imediatamente interrompeu o trajeto para acionar a polícia. O suspeito foi detido no local e encaminhado à delegacia, onde as vítimas formalizaram a denúncia.