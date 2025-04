Apaixonada por livros, menina leva biblioteca para praças de SJC

Uma biblioteca ao ar livre. Sem portas, porteiro, cadastro ou carteirinha para empréstimo. As crianças, a qualquer momento, podem pegar o livro e mergulhar nas histórias. Parece um conto de fadas, mas essa é a ideia do Leitura na Pracinha, um encontro de leitores que estreia neste sábado (12), às 14h, no Parque da Cidade.

Maria Eva de Abreu Sardinha, de 7 anos, idealizou o projeto literário. A garota reuniu cerca de 1.000 livros e, agora, vai levá-los para praças e parques de São José dos Campos. Esses encontros, voltados para crianças e adolescentes, irão acontecer uma vez por mês.