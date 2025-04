Taubaté apura limitação indevida em expedição mensal de multas

Segundo o processo administrativo, um dos servidores teria sugerido a Tiago que, devido à "grande demanda de processamento de penalidades de multas no ano de 2022", fosse fixado "o processamento mínimo do contrato, que era de 6.000 multas por mês, nos meses de novembro e dezembro" daquele ano. A medida seria adotada devido ao "saldo orçamentário do contrato". Em 2023, "o contrato teria saldo o suficiente para voltar com o processamento normal".

O processo cita que a sugestão foi aceita pelo secretário da época e confirmada aos dois servidores. No entanto, em setembro de 2024, esse servidor que havia feito a sugestão descobriu que a limitação ainda estava vigente - as informações constantes no processo administrativo foram relatadas por esse mesmo servidor.

Quando o problema foi detectado, em setembro do ano passado, 35.998 multas estavam represadas, o que acarretou no atraso da arrecadação de R$ 6,63 milhões para o município.