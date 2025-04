Taubaté pagará R$ 3 milhões por consultoria ao longo de 5 anos

Contrato

A Prefeitura de Taubaté contratou a empresa Conam para a prestação de serviços de consultoria em administração municipal. Ao longo de cinco anos, o custo será de R$ 3 milhões.

Sem licitação

Assinado esse mês, o contrato foi assinado com inexigibilidade de licitação. À coluna, a Prefeitura alegou que a medida está de acordo com a legislação, por se tratar da "contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização".