Taubaté: Câmara terá audiência sobre educação integral e infantil

Audiência

A Câmara de Taubaté deve promover em maio uma audiência pública para debater a educação integral e infantil na rede municipal. A data exata ainda não foi definida.

Requerimento

Apresentado pelos vereadores Talita (PSB), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Isaac do Carmo (PT), o requerimento que pedia a realização da audiência foi aprovado por unanimidade nessa terça-feira (8).