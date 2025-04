Adeus, Maria: funcionária passa mal e morre em condomínio em SJC

Adeus, Maria.

Maria Luiza Francisco, de 45 anos, morreu durante o trabalho na manhã de terça-feira (8), em um condomínio na zona sul de São José dos Campos, no Jardim Satélite.

De acordo com o relato de uma moradora, a funcionária sofreu um mal súbito por volta das 10h30.