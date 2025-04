Terreno das Vaquinhas: bairro vende R$ 244 mi e projeta expansão

A Casa Una (imagem da fachada acima), edificação de 20 mil m² localizada na entrada do parque, será um projeto arquitetônico icônico e multifuncional, distribuído em diversos pavimentos.

No térreo, o projeto irá contar com lojas, academia, gastronomia e serviços, em um ambiente aberto totalmente conectado ao parque. Os andares superiores serão destinados a empresas da indústria criativa e startups, reforçando o conceito de um bairro vibrante e diversificado. A Casa Una ainda contará com restaurantes no rooftop e um anfiteatro circular que poderá ser utilizado gratuitamente para reuniões ao ar livre, treinamentos e eventos culturais.

O Parque Una segue as diretrizes que a Idealiza Cidades aplica em todos os seus bairros planejados, o “urbanismo feito à mão”, respeitando o contexto da área e do público de onde se insere. O empreendimento irá valorizar uma centralidade compacta, com diversidade de usos e a possibilidade de fazer praticamente tudo sem tirar o carro da garagem.