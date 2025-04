Grávida, sargento Larissa e bebê morrem; Bombeiros em luto

Grávida, a sargento Larissa Tolentino, do Corpo de Bombeiros, morreu nesta última segunda-feira (7). A criança também morreu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Larissa havia sido internada para o parto, quando sofreu uma parada cardíaca. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ficou em luto.