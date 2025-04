'Esforçada e batalhadora': familiares se despedem de Cida no Vale

A lorenense Maria Aparecida Pereira da Silva, de 58 anos, faleceu nesta semana, deixando familiares e amigos em luto. Conhecida pela simpatia e alegria, ela era figura querida no Bairro da Cruz, onde vivia, e filha da senhora Gonçala.

Maria Aparecida era lembrada por sua energia contagiante, amor por conversas e pela generosidade que marcou quem conviveu com ela.