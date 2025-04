Na Câmara de São José, governo barra 4 requerimentos da oposição

Árvores

No terceiro requerimento, Fernando Petiti solicitava o "número de árvores cuja supressão já foi autorizada por laudos técnicos, mas que ainda não foram efetivamente removidas".

UPA

No quarto requerimento, Sérgio Camargo pedia informações sobre a execução do contrato com o Cejam (Centro de Estudo e Pesquisas Dr. João Amorim), responsável pela gestão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alto da Ponte.

Blindagem

A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.