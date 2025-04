Prefeitura de Ilhabela remove veículos abandonados em ação

A Prefeitura de Ilhabela, por meio do Departamento de Fiscalização, realizou na última segunda-feira (7) uma ação para reorganizar e preservar os espaços públicos da cidade. Durante a operação, três veículos abandonados em vias urbanas foram removidos e levados ao Pátio Municipal.

A medida foi tomada com base na Lei Municipal nº 1.331/2018. Os proprietários dos veículos considerados inservíveis foram autuados com multa de R$ 2.832,02 por veículo.