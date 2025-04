São José estende contrato de Felippe Borges e Michael Paulista

O São José confirmou a renovação dos contratos do lateral-esquerdo Felippe Borges e do meia-atacante Michael Paulista. Os dois atletas permanecem vinculados ao clube até o fim do Paulistão A-2 de 2026.

Mesmo com a renovação, os jogadores atuarão por outras equipes neste segundo semestre. Felippe Borges foi cedido por empréstimo ao Marcílio Dias-SC, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Já Michael Paulista defenderá a Inter de Limeira, também na quarta divisão nacional.