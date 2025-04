Frentes parlamentares novas e renovadas na Câmara de São José

Até a 13ª sessão do ano, em março, os vereadores de São José dos Campos aprovaram a criação e composição de 6 novas frentes parlamentares. Mais a nova formação das frentes em Apoio à Pessoa com Autismo, que existe desde 2018, e Evangélica, criada em dezembro de 2024.

Veja a lista de integrantes de cada uma abaixo, iniciando com o(s) autor(es) do requerimento de criação e os demais membros em ordem alfabética. No site da Câmara Municipal é possível consultar a lista, os requerimentos, os contatos dos vereadores e acompanhar notícias sobre a atuação dos grupos.

Frente Parlamentar São José 2050 (requerimento 59/25): Senna (PL), Lino Bispo (PL), Fernando Petiti (PSDB), Carlos Abranches (Cidadania), Marcão da Academia (PSD) e Roberto Chagas (PL).

Frente Parlamentar de Apoio ao Agronegócio (requerimento 94/25): Senna (PL), Roberto Chagas (PL), Lino Bispo (PL), Claudio Apolinario (PSD), Fernando Petiti (PSDB), Milton Vieira Filho (Republicanos) e Sidney Campos (PSDB).

Frente Parlamentar da Segurança Pública (requerimento 126/25): Senna (PL), Sérgio Camargo (PL), Roberto Chagas (PL), Amélia Naomi (PT), Claudio Apolinario (PSD), Fernando Petiti (PSDB), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Renato Santiago (União) e Sidney Campos (PSDB).

Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, Erotização Infantil e Violência Doméstica (requerimento 93/25): Senna (PL), Lino Bispo (PL), Roberto Chagas (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Claudio Apolinario (PSD), Juliana Fraga (PT), Renato Santiago (União).

Frente Parlamentar para Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul (requerimento 499/25): Carlos Abranches (Cidadania), Amélia Naomi (PT), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Lino Bispo (PL), Senna (PL) e Sérgio Camargo (PL).

Frente Parlamentar de Apoio e Valorização da Cultura Joseense (requerimento 693/25): Carlos Abranches (Cidadania), Amélia Naomi e Juliana Fraga (PT), Fernando Petiti (PSDB) e Senna (PL).

Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo (requerimento 544/18): Marcão da Academia (PSD), Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania), Claudio Apolinario (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Fernando Petiti (PSDB), Gilson Campos (PRD), Juliana Fraga (PT), Lino Bispo (PL), Milton Vieira Filho (Republicanos), Renato Santiago (União), Roberto Chagas (PL), Senna (PL), Sérgio Camargo (PL) e Sidney Campos (PSDB).

Frente Parlamentar Evangélica (requerimento 4655/25): Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rogério da Acasem (Progressistas), Renato Santiago (União), Claudio Apolinario (PRD) e Senna (PL)..