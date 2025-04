VÍDEO: Homem mata ex-esposa e tira a própria vida em supermercado

Câmeras de segurança registraram o momento que Valdinez Borges de Oliveira, de 61 anos, mata a ex-companheira Sílvia Barros Marinho de Oliveira enquanto ela trabalhava em um supermercado de Goiânia na manhã de quinta-feira (24). Em seguida, ele tira a própria vida.

Na gravação, o ex-marido se aproxima de Sílvia no estabelecimento e efetua os disparos, atingindo dois tiros no pescoço e um no peito da vítima. Em seguida, ele verifica o lugar e, mirando na cabeça com a arma, ele tira a própria vida. A arma usada no crime não pertence ao suspeito. O crime é investigado.