Polícia Militar apreende dois adolescentes por tráfico de drogas

Policiais Militares apreenderam na tarde de domingo (7), dois adolescentes por suspeita de envolvimento em ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

A ação ocorreu no bairro Industrial, em Lorena.

