Moradores do Jd. Guimarães, em São José, relatam série de furtos

Depois de uma série de furtos registrados em áreas comerciais de São José dos Campos, agora moradores de bairros residenciais também denunciam a atuação de criminosos. Desta vez, os relatos vêm do Jardim Guimarães, onde ao menos duas tentativas de furto ocorreram na mesma semana. Câmeras de segurança registraram as ações.

Em uma das imagens, um homem chega à rua Benedito da Costa Andrade por volta das 13h30 da madrugada. Ele se aproxima de um carro estacionado, consegue abrir a porta, mas é surpreendido pelo alarme, que dispara. Assustado, ele foge sem levar nada. O carro pertence ao morador Newton, que já havia sido alvo de outra tentativa dias antes.