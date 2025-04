Avião sai da pista e interdita aeroporto de São José dos Campos

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) saiu da pista durante um treinamento no aeroporto de São José dos Campos (SP), na tarde desta segunda-feira (7). O incidente ocorreu durante uma manobra de "toque e arremetida", comum em treinamentos de pilotos. Não houve feridos.

Segundo as primeiras informações, a aeronave realizou o pouso normalmente, mas perdeu o controle logo após tocar o solo, saindo da pista e parando em uma área de mata dentro do perímetro do aeroporto. Apenas os tripulantes estavam a bordo no momento da ocorrência, já que se tratava de um exercício de simulação.