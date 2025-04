Clínica de reabilitação é fechada e pacientes resgatados no Vale

Uma nova clínica de reabilitação foi fechada na tarde desta segunda-feira (7) na zona rural de Tremembé, durante uma ação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil. No local, 35 pacientes foram resgatados em condições irregulares, incluindo homens, mulheres, adolescentes e até idosos.

Segundo a Polícia Civil, dois desses pacientes já haviam sido resgatados de outras clínicas na semana passada, também interditadas por conta de irregularidades. Um deles teria sido levado involuntariamente para esta nova unidade.