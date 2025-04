'Obrigado por tudo pai': seu Jair deixará saudades no Vale

Moradores de Lorena lamentam o falecimento de Jair da Sabesp, de 71 anos, ocorrido nesta semana. Funcionário público por 38 anos n Sabesp, ele recebeu medalha de mérito do governo estadual como melhor operador de bomba em tratamento de água do município. Deixou dois filhos, netos e a esposa, Dita, com quem foi casado por 44 anos.

Conhecido por seu humor contagiante e integridade, Jair construiu uma trajetória marcada pelo trabalho árduo e dedicação à família. Seus filhos, o pastor e apóstolo Jair Junior e o bispo Rodrigo, líderes da Igreja AD.Sinais na cidade, destacaram o legado do pai em entrevista.

“Meu pai foi um homem de fé inabalável e princípios sólidos. Ensinou a nós, desde crianças, o valor da humildade, do respeito e da Palavra de Deus”, afirmou Jair Junior. O filho recordou frases frequentes do pai, como a promessa bíblica que ecoava em casa: “O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó estará sempre com você”.

Além da rotina profissional, Jair cultivava hobbies como a pescaria e dedicou anos à construção da própria residência, histórias que os filhos guardam como memórias afetivas. “Sua honestidade era incomparável. Mesmo com desafios, ele e minha mãe nos criaram com dignidade, sem jamais abrir mão de seus valores”, completou o pastor.

A despedida foi acompanhada por mensagens de esperança. “Sabemos que esta separação é temporária. Cremos no reencontro na eternidade”, disse Jair Junior, reforçando a crença religiosa que orientou a família.