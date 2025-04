Moradores do Novo Horizonte estão há mais de 48h sem água em SJC

Moradores da Rua dos Topógrafos, no bairro Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, enfrentam há mais de 48 horas a falta de abastecimento de água. Apesar dos contatos com a Sabesp, o problema ainda não foi resolvido. “Dizem que vai voltar, mas nada acontece”, relata uma moradora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em nota, a Sabesp informou que realiza, nesta segunda-feira (7), uma pesquisa de vazamento não visível nas principais redes de distribuição de água do bairro, o que estaria impactando diretamente na recuperação do sistema.