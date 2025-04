CNPJ passará a ser número da inscrição municipal em Taubaté

CNPJ

A Prefeitura de Taubaté instituiu a utilização do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) como número de inscrição municipal, para fins de identificação dos contribuintes no cadastro municipal.

Empresas

Com essa iniciativa, as novas empresas já estarão automaticamente inscritas no município assim que concluírem seus processos na Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), apenas com as informações constantes no CNPJ.