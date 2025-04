'Céu está em festa': o adeus à Dona Maitê, muito querida no Vale

Maria Teresa da Silva T. Guardia, a Maitê, morreu no Vale do Paraíba neste último sábado (5), aos 62 anos, comovendo familiares e amigos.

O corpo foi sepultado no Cemitério Avareí, em Jacareí, no último domingo (6). Nas redes sociais, amigos e parentes prestaram homenagens.