Com campus em Cruzeiro, Unitau abre inscrições para Medicina

A Unitau (Universidade de Taubaté) abrirá na próxima sexta-feira (11) as inscrições para o Vestibular de Inverno 2025 do curso de Medicina.

O processo seletivo traz duas novidades: a ampliação do curso para o campus de Cruzeiro e a possibilidade de ingresso pela nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ao todo, são oferecidas 180 vagas, distribuídas entre Taubaté, Caraguatatuba e Cruzeiro.