De SJC, Mônica é morta pelo ex-marido na frente do filho autista

Uma ex-moradora de São José dos Campos foi morta pelo ex-marido na frente do filho, que seria autista. O crime teria ocorrido durante uma briga entre eles, no domingo (6), na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.

Após a morte de Mônica Almeida Alves Silva, de 39 anos, o ex-companheiro dela, Marco Aurélio Venceslau de Castro, de 41 anos, tirou a própria vida.