Homem que tentou matar ex a facadas em São Sebastião é preso

Após intensa mobilização social e pressão popular, a Polícia Civil prendeu o autor da tentativa de feminicídio contra uma mulher de 48 anos, que foi esfaqueada no dia 31 de março em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A prisão do homem de 37 anos ocorreu na noite do último sábado (5), em Boiçucanga.

O agressor estava foragido desde o dia 31 de março, após atacar sua ex-companheira com sete facadas no rosto, pescoço e cabeça, na frente da filha da vítima, uma menina de apenas 13 anos.