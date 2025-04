800 carros e até ilha: veja o que compra R$ 59 mi da Mega no Vale

O sortudo ou a sortuda do Vale do Paraíba que acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sábado (5), prêmio que estava acumulado em R$ 59,7 milhões, terão trabalho em decidir o que fazer com a dinheirama. É tanta coisa que se pode comprar com o prêmio que fica difícil decidir.

A aposta premiada na região foi a simples, de seis dezenas, que custou R$ 5 e foi feita na lotérica Mantiqueira, no centro da cidade de Cruzeiro. Os números sorteados concurso 2.849 foram 13 - 19 - 25 - 29 - 31 - 43. O prêmio principal teve apenas o ganhador do Vale.