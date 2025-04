Saiu da cadeia e foi morto por filho da vítima: 'Vinguei meu pai'

"Matei para vingar o meu pai".

Ao lado de outro homem, um rapaz matou a facadas o assassino de seu pai na tarde deste último domingo (6), em Belo Horizonte (MG). O alvo do ataque, de 38 anos, havia saído da cadeia e usava uma tornozeleira eletrônica quando foi morto, em um bar.

