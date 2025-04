Motociclista fica gravemente ferido em acidente em São José

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local com diversas viaturas. Os veículos foram retirados por estarem obstruindo a via, e a perícia foi solicitada posteriormente. O local do acidente não contava com câmeras de monitoramento.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a dinâmica do acidente e aguarda os laudos periciais e o exame de corpo de delito da vítima. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

A vítima foi orientada quanto ao prazo de seis meses para oferecer representação criminal, caso deseje.