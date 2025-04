Homem de 31 anos é morto a tiros dentro de adega em Aparecida

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (6) dentro de uma adega no bairro Vila Mariana, em Aparecida. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada na Santa Casa da cidade.

Segundo informações da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles desceu, entrou na adega onde a vítima estava e disparou várias vezes. Na sequência, fugiu na garupa da moto.