Chuva suspende aulas em escolas de em Ubatuba nesta segunda

As fortes chuvas que atingiram Ubatuba desde a última sexta-feira (4) provocaram a suspensão das aulas em duas unidades da rede municipal de ensino nesta segunda-feira (7). A medida foi anunciada pela Secretaria de Educação do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As aulas estão suspensas nas escolas José Belarmino Sobrinho, no bairro Puruba, e José Simeão de Souza, no bairro Taquaral.