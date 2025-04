Homem é preso em Caraguatatuba vendendo cocaína por ‘delivery’

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Palmeiras, em Caraguatatuba, na madrugada desta segunda-feira (7). Segundo a Polícia Militar, ele vendia drogas pelo sistema ‘delivery’, por meio de contatos via celular.

Policiais militares da Força Tática do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento quando perceberam o suspeito entregando um objeto ao condutor de um veículo, que deixou o local logo em seguida.