Vale mantém risco de pancadas de chuva nessa semana, diz Defesa

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que a segunda-feira (7) será marcada pela presença de algumas nuvens e possibilidade de chuvas fortes na região leste do estado, que inclui o Vale do Paraíba.

O motivo é que mesmo com o afastamento da frente fria, ventos que sopram do oceano em direção ao continente continuarão provocando pancadas de chuva bem isoladas no leste paulista.