Mulher assassinada dentro de pet shop em Ubatuba é identificada

A mulher de 42 anos morta a tiros na noite de sábado (5), no bairro do Ipiranguinha, em Ubatuba, no Litoral Norte, foi identificada pela Polícia Civil. Camila Muniz dos Santos levou três tiros na cabeça. O caso é investigado como feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a polícia, a vítima estava dentro do estabelecimento dela, um pet shop, quando um homem chegou e efetuou os disparos. O suspeito do crime entrou no local com um guarda-chuva e usava moletom e touca. Ele fugiu a pé.