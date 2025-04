Ex é suspeito em morte de mulher em Ubatuba; testemunha contesta

O ex-marido da mulher de 42 anos assassinada a tiros na noite deste sábado (5), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, é o principal suspeito de envolvimento no feminicídio, segundo o boletim de ocorrência.

A vítima havia se separado recentemente do ex-marido e estava em processo de divórcio. Contudo, uma testemunha afirmou que o autor do disparo captado por câmeras de segurança possui características físicas diferentes das do ex-companheiro da vítima.