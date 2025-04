Carro bate em poste e deixa 2 pessoas feridas na zona sul de SJC

Acidente envolvendo um carro deixou duas pessoas feridas no Residencial União, na zona sul de São José dos Campos, na manhã deste domingo (6).

Por volta das 6h30, de acordo com as informações, o condutor colidiu contra um poste em frente a um estacionamento.