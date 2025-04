Após 36 horas, Serra Antiga da Tamoios é liberada para o tráfego

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada na manhã deste domingo (6) após 36h de interdição por causa das chuvas. A liberação aconteceu por volta de 12h.

O trecho estava interditado desde a noite de sexta-feira (4), quando o Sistema de Monitoramento Meteorológico da concessionária Tamoios alertou riscos, por conta do alto nível pluviométrico. Durante o período de interdição, foram realizados 70 comboios pela Serra Nova.