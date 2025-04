Ex-The Voice, cantora Twyla sofre assalto em condomínio do Vale

Ex-participante do The Voice Brasil, a cantora Twyla Correia foi vítima de assalto na residência onde mora, em Taubaté, no Vale do Paraíba, no fim da tarde do último sábado (5).

De acordo com o boletim de ocorrência, os assaltantes levaram bens da família e ainda obrigaram as vítimas a realizarem transferências via Pix. Um carro também foi levado, mas recuperado posteriormente. Ninguém foi preso.