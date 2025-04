Assaltante de carro forte é preso na zona norte de São José

Um homem envolvido em assalto a um carro forte foi preso na região norte de São José dos Campos. Ele era procurado pela Justiça, e a captura foi feita pela Polícia Militar, no sábado (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam o patrulhamento na zona norte quando a equipe foi alertada por populares sobre uma mulher desaparecida.