Veículo cai de viaduto em Cruzeiro e motorista não é encontrado

Um veículo despencou de um viaduto em Cruzeiro e mobilizou o resgate do Corpo de Bombeiros. No entanto, nenhum ocupante do veículo foi encontrado no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (60), por volta de 2h40, no Viaduto Vigor, em Cruzeiro. Os bombeiros foram chamados para atender ocorrência de acidente de trânsito.