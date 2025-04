Mulher é assassinada a tiros dentro de comércio em Ubatuba

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite de sábado (5) dentro de um estabelecimento comercial no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. O crime chocou moradores da região.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem de touca entra na loja segurando um guarda-chuva, com o rosto coberto por uma máscara e portando uma arma de fogo.