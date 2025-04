De Pinda, Luiz Gustavo é internado com tromboembolismo pulmonar

O volante Luiz Gustavo, do São Paulo, foi internado devido a um tromboembolismo pulmonar, "quadro grave onde há o bloqueio de uma artéria por coágulo que pode provocar dor no peito e falta de ar", de acordo com definição do site do Hospital Albert Einstein. Luiz Gustavo nasceu em Pindamonhangaba, em 23 de julho de 1987.

O jogador de 37 anos se queixou de dores na região torácica na chegada ao CT, neste sábado (5). Ele foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem.