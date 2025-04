Deslizamento e queda de árvores: Vale é castigado por chuva forte

O Vale do Paraíba foi castigado por chuvas fortes neste sábado (5), com deslizamento de terra, queda de árvores e áreas inundadas. A chuva deve continuar no domingo (6).

De acordo com a Defesa Civil do Estado, as cidades mais afetadas foram Ilhabela, Bananal e Campos do Jordão.