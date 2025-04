Governo de SP envia ajuda humanitária a desabrigados em Ubatuba

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As chuvas intensas que atingem o Litoral Norte desde o final da noite de sexta-feira (4) provocaram transbordamento de rios e deixaram duas famílias desabrigadas em Ubatuba. As 19 pessoas foram encaminhadas para o abrigo emergencial montado na Escola Municipal José Souza Simeão. A Defesa Civil estadual encaminhará materiais de ajuda humanitária para apoiar as famílias afetadas.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) enviou um alerta severo para o município de Ubatuba, às 23h de sexta-feira (4), com mensagem de prevenção a toda população, direcionado principalmente para os moradores de áreas com risco de deslizamento, tendo em vista o alto volume de chuva registrado. Até a manhã deste sábado (5), nenhum deslizamento foi registrado na cidade.

As águas do Rio Escuro encobriram a ponte provisória que dá acesso ao bairro Folha Seca. Uma nova ponte está sendo construída no local com recursos do governo de São Paulo, após convênio assinado com a Defesa Civil do Estado. As famílias que não conseguiram retornar ao bairro foram acolhidas na Escola Municipal Professor Ernesmar de Oliveira e serão assistidas até o acesso ser reestabelecido.

A cidade também registrou 15 quedas de árvores, nos bairros Rio Escuro, Ponta Grossa, Toninhas, Itamambuca, Camburi e Félix. Sendo que uma delas atingiu o muro de uma casa, na Rua Goiabeira, bairro Sesmaria. Ninguém ficou ferido. Na Rodovia Oswaldo Cruz, km 73, uma árvore caiu sobre a pista que precisou ser interditada para a limpeza. O trânsito já foi liberado no local.