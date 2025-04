Ação flagra esquema de tráfico por pix e detém 8 pessoas em SJC

Em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, a Polícia Civil realizou uma operação no bairro Alto da Ponte, na região norte da cidade, na manhã da sexta-feira (4), visando combater o tráfico de drogas e outras atividades criminosas.

Comandada pelo 4º Distrito Policial, a operação foi chamada de ‘Pix Drive’ e desarticulou um esquema de tráfico em que o pagamento pelas drogas era realizado por meio do sistema de transferências Pix.