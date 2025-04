Mãe recebe pista e renova fé em encontrar filho que sumiu em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações, Leandro é morador do distrito de Eugênio de Melo, na região do Galo Branco, zona leste de São José dos Campos.

Ele foi visto pela última vez no Mercado Max, do Galo Branco, por volta das 21h. Ele estava com uma blusa de moletom azul clara, bermuda vermelha e de chinelos. Leandro tem uma tatuagem de um sol na perna direita e trabalha com serviços gerais.

“Estamos buscando meu filho. Eu trabalho e tenho dificuldade de conseguir procurar, mas meu outro filho e minha nora vão fazer biscas”, disse a mãe.