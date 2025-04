Joseense perde para o Paulista em casa e está fora da Série A-4

O Atlético Joseense perdeu por 2 a 0 para o Paulista de Jundiaí na tarde deste sábado (5), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pelo jogo de volta das semifinais da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com esse resultado, o Tigre do Vale, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, está eliminado do torneio, pois, empatou por 2 a 2 no jogo de ida, em Jundiaí. E, mesmo precisando de um empate para avançar, se viu totalmente envolvido pelo Galo da Japi.